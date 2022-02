Filha de Douglas, do BBB 22, recebe convites para atuar na TV

A chegada de Douglas Silva ao BBB 22 já rendeu para sua filha mais velha, Maria Flor, de 10 anos, uma visibilidade. Antes mesmo de entrar na casa, as coreografias do Tiktok que ela e o pai faziam, já conquistava simpatia do público. Mas a menina também tem surpreendido pela desenvoltura com que fala ao gravar vídeos apresentando programetes no Instagram, inclusive sobre a participação de Douglas no programa. Agora, ela recebeu novos convites para fazer testes para atuar.

Carol Samarão, esposa do confinado, contou ao Extra que Maria fez mais dois testes para atuar em uma produção de TV, e que espera pelo resultado.

"Desde que minha filha era menor as pessoas ao redor falavam que eu precisava colocá-la em uma agência. Douglas nunca quis correr atrás disso, porque a achava muito novinha. Sem contar que ele não queria interferir, ou influenciar diretamente. Mas acabou acontecendo", disse.

A vida de set, entretanto, não será novidade para Maria Flor. Ela fez um primeiro trabalho como atriz ao lado do pai, em um série do Star+ ainda sem data de exibição prevista. Depois da experiência, Carol conta que ela não falou de outra coisa.

"Maria Flor disse que amou, que é o que ela quer fazer. Vamos acompanhar. Preparados para essas mudanças nunca estamos, não é? Eu estava preparada para Douglas entrar no BBB?", brinca.

Douglas começou a carreira em idade próxima, aos 13 anos, quando gravou um episódio de "Brava gente", em 2001. A virada na carreira veio um ano depois, ao atuar no longa "Cidade de Deus" e na série "Cidade dos homens".