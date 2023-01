Filha de Elvis, Lisa Marie Presley morre aos 54 anos

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, morreu aos 54 anos nesta quinta-feira (12). Pela manhã, ela foi levada às pressas para um hospital na Califórnia após sofrer uma parada cardíaca.

Segundo o site TMZ, Lisa foi encontrada inconsciente por uma empregada em sua casa em Calabasas. Danny Keough, ex-marido da cantora, estava no local e tentou reanima-la até a chegada dos paramédicos, que seguiram tentando fazer a ressuscitação.

“É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou”, confirmou a mãe da cantora, Priscilla Presley, à revista People.

Lisa Marie é a única filha de Elvis e Priscilla.

Ela se casou em 1988 com o músico Danny Keough, com quem teve dois filhos: a modelo Riley Keough e Benjamin Storm Keough, que se matou em 2020. Vinte dias depoi de oficializar o divórcio, Lisa Marie chocou o mundo ao se casar com Michael Jackson em 1994.

Em 2002, ela se casou com Nicolas Cage e em 2006 casou novamente com seu guitarrista Michael Lockwood. Com Lockwood, a cantora teve mais dois filhos, as gêmeas Harper e Finley Lockwood.