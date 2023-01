Filha de Gretchen e marido sofrem grave acidente em Los Angeles

A influenciadora Jenny Miranda, filha de Gretchen, e o marido, Fabio Gontijo, sofreram um acidente de carro nesta terça-feira (10), em uma estrada que liga Las Vegas a Los Angeles, nos Estados Unidos.

Apesar do susto, o estado de saúde do casal é estável, segundo a assessoria. Nesta quarta-feira (11), os dois tiveram alta hospitalar e retornaram para o hotel onde estavam hospedados, em Los Angeles.

"Estão bem e se recuperando. Já foram atendidos e tiveram apenas algumas contusões e ferimentos leves devido a forte colisão, mas não correm risco de morte. O carro que Fábio estava dirigindo era um Mustang, portanto pela explicação que tivemos, o carro teve capacidade de aguentar o impacto devido a sua robusta estrutura, além de ter acionado os airbags laterais, o que acabou evitando danos maiores aos dois", diz o comunicado.

Ainda com dores, os dois já foram medicados e ficarão no quarto do hotel descansando. A assessoria também informou que Jenny vai falar com os seguidores assim que estiver bem psicologicamente para conversar.

(Foto: Reprodução / Instagram)