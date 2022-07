Filha de João Gilberto pisa na bandeira do Brasil durante apresentação

A filha de João Gilberto, Bebel Gilberto, esteve entre um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após aparecer, em uma gravação, sambando em cima da bandeira do Brasil.

A cantora se apresentou nos Estados Unidos, na última terça-feira (19), e recebeu a bandeira de uma fã que estava na plateia apreciando o evento. Em um determinado momento, ela disparou que não era favorável ao partido do presidente: “Eu não gosto de fazer isso porque não sou Bolsonaro".

Pouco depois, a artista samba em cima do símbolo nacional, deixando o público, com pouco mais de 500 pessoas, chocado com a atitude.

Após alguns dias, Bebel resolveu se desculpar pelo ato. “Foi um ato impensado meu, porque, se tivesse tido tempo de raciocinar, teria me ocorrido que eu estava entregando de presente para a extrema-direita uma imagem com a qual poderiam destilar o seu ódio repugnante e o seu falso patriotismo”, iniciou.

Ela ainda reforçou que ama o país e que acredita que a direita do presidente Bolsonaro sairá do poder em breve, com as eleições de 2022 chegando.

“Amo o Brasil e tenho certeza de que em breve os radicais do ódio serão varridos para o lixo da História. Aos brasileiros de bem que como eu são defensores intransigentes da democracia mas se sentiram ofendidos com o meu ato impensado, minhas sinceras desculpas. O Brasil é maior que qualquer governo ou político”, completou.