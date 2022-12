Filha de Juliano e Letícia Cazarré é transferida para hospital no Rio

Juliano Cazarré e Letícia ganharam o presente de Natal adiantado. O casal conseguiu que a filha caçula, Maria Guilhermina, fosse transferida para um hospital no Rio de Janeiro - onde a família vive. Nesta quinta-feira, 15, Juliano e Letícia publicaram uma carta aberta em seus perfis no Instagram, em que agradecem a equipe médica que cuidou da pequenina em São Paulo e anunciam que ela já está em solo carioca.



Maria Guilhermina tem um pouco menos de seis meses de vida e nasceu com um problema cardíaco. Ela foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein. Essa condição clínica é observada quando há uma má formação das válvulas do coração, o que compromete o pleno funcionamento do bombeamento de sangue. Por causa disso, a bebê já passou por três cirurgias e estava fazendo o tratamento na capital paulista.



Na carta, o casal informou que a viagem foi realizada em uma UTI aérea e que Maria havia dormido o tempo todo. "Depois de 6 meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa", comemorou. "Agora teremos dias de adaptação à nova rotina familiar, ao novo hospital."



Eles também agradeceram à equipe médica que cuidou da menina em São Paulo e ao apoio recebido dos fãs e amigos. "Aos médicos que cuidaram dela com tanto esmero, a qualquer hora do dia e da noite, nós devemos nossa eterna gratidão", escreveram.



Leia a íntegra da carta de Juliano e Letícia Cazarré:



Amigos e familiares queridos!



Depois de 6 meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa!



Viemos de UTI aérea, uma viagem muito tranquila em que ela dormiu o tempo inteiro. Céu de brigadeiro!



Agora teremos dias de adaptação à nova rotina familiar, ao novo hospital e, por isso, talvez a gente não consiga responder a todos por enquanto.



Mas saibam que estamos muito unidos a vocês pelas orações, pelo carinho que recebemos todos os dias e sabemos que muito do que suportamos foi graças ao apoio de vocês.



Obrigada especialmente aos amigos de São Paulo, novos e antigos, que muito fizeram para nos acolher e aliviar o nosso fardo durante esse tempo fora de casa.



Aos médicos que cuidaram dela com tanto esmero, a qualquer hora do dia e da noite, nós devemos nossa eterna gratidão!



À rede Globo, especialmente à Bianca e à Adriana, por estenderem à nossa família sua generosidade, cuidando de tudo para que nós só precisássemos nos preocupar em estar ao lado da Maria Guilhermina, nunca teremos como retribuir o que fizeram por nós



E aos amigos do Rio que se desdobraram em mil pela nossa família, de tantas maneiras, também fica nossa admiração e sincero obrigada!!



Daremos notícias assim que possível.



Beijos nos corações de todos.