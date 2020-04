Filha de Mayweather pode pegar pena de 99 anos por esfaquear sogra

A vida de Floyd Mayweather está conturbada nos últimos tempos. Após a morte de sua ex-mulher, dia 11 de março, e do tio, Roger, dia 17, o ex-campeão mundial convive com a preocupação de ver sua filha Iyanna Mayweather, de 19 anos, ser condenada a 99 anos de prisão por ter esfaqueado a mãe de seu namorado, o rapper NBA Youngboy.



O incidente aconteceu no último dia 3, em Houston, na casa de Youngboy. Yyanna e Lapatra Lashai Jacobs teriam discutido e a briga terminou na cozinha, onde a filha de Mayweather, segundo informações policiais, teria usado duas facadas para golpear a vítima.



Youngboy chegou a ser levado à delegacia algemado, mas foi liberado em seguida. Já sua mãe sofreu várias lesões no peito e nos braços. Foi atendida em um hospital e já está em casa.



Os advogados de Iyanna afirmaram que a atitude foi em defesa pessoal, pois Jacobs teria iniciado a briga com empurrões, socos e puxões de cabelo. Se o tribunal aceitar esta alegação, será preciso pagar uma multa de US$ 10 mil (cerca de 52 mil) para a liberação de Yyanna, que está detida na prisão de Harris County, em Houston.