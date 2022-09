Filha de Michelle Bolsonaro diz gostar de morar na Alvorada por causa das mordomias

Sempre antenada com os aplicativos que estão na moda, a filha de Michelle Bolsonaro, Leticia Firmo, de 16 anos, aderiu a uma nova brincadeira que faz revelações sobre a vida pessoal através de perguntas e respostas. A adolescente, em sua rede social, contou que adora viver no Palácio da Alvorada por que não precisa lavar a louça.

No entanto, ela alegou que preferia continuar morando com seu pai biológico, mas explicou o motivo real de ter se mudado para Brasília. “Porque ele (o pai biológico) é praticamente um irmão, temos a mesma mente (risos). Porque gosto de ter uma referência feminina em casa... e lá eu não teria”, disse.

Questionada sobre os irmãos, de acordo com o site Extra, ela comentou que se identifica mais com Carlos Bolsonaro e revelou que briga direto com a mais nova, Laura: "Ela me irrita". Fora do ambiente familiar, Letícia contou que tem o sonho de ser neurologista e fazer faculdade fora do país, no entanto, não gosta de ler. Mas, mesmo construindo vontades futuras, ela mostrou que, assim como vários outros adolescentes, também têm problemas na escola, como ficar de recuperação todos os anos.

Mesmo com o "papi 2", como chama Bolsonaro, sendo contra a Globo, Letícia contou que assistiu o Big Brother Brasil e tornou para Rodrigo, o gerente comercial que é militante das defesas das minorias.