Filha de Pelé posta foto do Rei assistindo jogo da Argentina

Uma das filhas de Pelé, Kelly Nascimento usou as redes sociais para postar uma foto do pai assistindo ao jogo entre Argentina e Croácia, nesta terça-feira (13), pela semifinal da Copa do Mundo. Na imagem, Kelly segura a mão do Rei e ao fundo a televisão mostra o argentino Messi.

Pelé está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, há duas semanas. Ele trata de um câncer no cólon. Nesse período, o ex-jogador teve uma infecção respiratória. Pelé não tem previsão de alta, mas o quadro é estável.

Mesmo no hospital, o Rei do Futebol usou as redes sociais para apoiar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Ele também recebeu homenagem dos jogadores durante a participação no Mundial.