Filha de Steven Spielberg é presa acusada de agredir o namorado

Uma filha do diretor de cinema Steven Spielberg foi presa no Tennessee em um incidente doméstico envolvendo o namorado, informou a polícia.

Mikaela Spielberg, 23, foi acusada de agressão doméstica, causando ferimentos no início do sábado, 29. Spielberg foi liberada da prisão de Nashville ainda no sábado (29), segundo registros da polícia.

De acordo com um depoimento da Polícia Metropolitana de Nashville, policiais disseram que Spielberg e seu namorado estavam envolvidos em uma discussão depois de voltar de um bar.

Depois que a vítima fez um "comentário rude" com Spielberg, ela começou a atirar objetos contra ele, ferindo a mão e o pulso, informou a WTVC-TV.