Filha de Vanusa pede dinheiro nas redes sociais: 'Estou sem comer desde ontem'

A filha de Vanusa, Aretha Marcos, 48 anos, fez um post nas redes sociais pedindo dinheiro para os seguidores. A ex-apresentadora mirim afirmou que está sem comer desde esta quinta-feira, 7.

Na publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (8), Aretha pediu para que os artistas se compadecessem com a sua situação e a ajudassem com um depósito bancário.

"Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada poderia depositar ao menos dinheiro para um café? Estou sem comer desde ontem. Fico muito grata em ser o brinquedo de vocês", escreveu ela, que publicou uma imagem dos dados bancários.

Em 2020, Aretha já havia pedido dinheiro na internet para financiar uma casa própria. A filha de Vanusa fez uma vaquinha virtual com objetivo de arrecadar R$ 150 mil, mas só conseguiu R$ 5 mil.

No vídeo que publicou para pedir ajuda para comprar a residência, ela explicou suas razões. "Estou fazendo uma campanha para comprar minha casa própria. Quem puder me ajudar depositando um pouquinho na minha conta, agradeço muito. Me ajuda a realizar o meu sonho", frisou, segurando um cartaz com seus dados bancários.

Irmã da atriz Paloma Duarte por parte de pai e do empresário Rafael Vanucci, Aretha é filha da cantora Vanusa, que morreu em novembro de 2020, com o cantor Antônio Marcos.