Filha do craque Alex disputa torneio no Clube Bahiano de Tênis

O amor de Maria Eduarda Mauad pelo tênis começou aos 5 anos de idade, na Turquia, quando o pai jogava no Fenerbahçe. Ela é filha do ex-jogador de futebol Alex, ídolo de Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro. Agora aos 15 anos, a paranaense disputa o Bahia Juniors Cup, torneio sub-18 que está sendo disputado no Clube Bahiano de Tênis até sábado (28).

Apesar do DNA, Maria Eduarda não tem dúvida de que pretende se dedicar à bolinha. "Eu não entendo nada de futebol, não tenho habilidade nenhuma, sou horrível", conta, em meio a risos. "Meu pai me incentiva. Tênis é um esporte incrível, não se compara com nenhum outro", vibra.

A paranaense não entra na 35ª edição do Bahia Juniors Cup com foco no pódio, e sim em se superar após lesões. "Eu estava com canelite e ainda estou com tendinite, então vou dar o melhor de mim e vamos ver no que dá", afirma. "É o meu quarto ano jogando esse torneio. Meus primeiros pontos foram aqui e acho esse torneio incrível", comenta a 14ª colocada no ranking brasileiro júnior e 911ª no ranking mundial júnior.

A favorita ao título na categoria feminina é a uruguaia Guillermina Grant, 17 anos, 11ª colocada no ranking sul-americano júnior e 212ª no ranking mundial. A chave principal do Bahia Juniors Cup começou nesta segunda-feira (23). A competição reúne 240 atletas, com idades entre 12 e 18 anos, no Clube Bahiano de Tênis.

Tenistas de 11 países participam do evento: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Japão, República Tcheca e Peru. A entrada é gratuita.

Na categoria masculina, o favoritismo é de um baiano. Só que a temporada 2019 de Natan Rodrigues não tem sido muito produtiva. O tenista soteropolitano teve apendicite no começo do ano e precisou passar por cirurgia. A recuperação atrapalhou o calendário de treinamentos do atleta de 17 anos e ele não conseguiu erguer o troféu de nenhuma das 11 competições que disputou, das menos badaladas até US Open e Wimbledon, dois dos quatro Grand Slam do circuito.

Atual campeão do Bahia Juniors Cup, Natan busca a reabilitação na temporada em sua terra natal. "É um torneio em que eu posso me sentir bem na quadra. Espero competir bem, voltar a ter mais confiança e recuperar o ano", afirma o atleta, que treina na cidade de Rio Preto, no interior de São Paulo.

"No ano passado eu já administrei bem a pressão de jogar em casa, controlei os nervos. Este ano, acho que estou mais preparado ainda para isso", acredita o tenista, que ocupa o 3º lugar no ranking brasileiro e 109º no ranking mundial júnior.