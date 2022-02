Filha do escritor Graciliano Ramos, Luiza Ramos morre em Salvador aos 90 anos

A filha do escritor alagoano Graciliano Ramos, Luiza Ramos Amado, morreu aos 90 anos, em Salvador, nesta segunda-feira (7). Ela era a última filha viva do escritor. A morte foi confirmada pelo sobrinho de Luiza, Ricardo Ramos Filho. A causa do óbito não foi informada.

Luiza Ramos foi casada com o sociólogo e escritor baiano James Amado, membro da Academia de Letras da Bahia e irmão do também escritor Jorge Amado. O marido dela morreu em 2013, também em Salvador.

No Instagram, Ricardo lamentou a morte. "Estou muito triste. Procurei uma foto de minha tia rindo, alegre, feliz. É assim que desejo me lembrar dela. Alguns amores são fortes demais, despertam memórias de uma vida inteira, até porque não lembro de mim sem a presença de Luiza Ramos Amado. O vazio que deixa é imenso, e cada vez vejo menos sentido na vida sem presenças que me ajudaram a construir-me. Enfim, não há alternativa satisfatória. Ela não foi descansar, subiu para o céu, nem está em paz. Não há eufemismo que defina o seu fim. Acabou, e acabei também um pouco com ela", escreveu.