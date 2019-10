Filha do fundador da Gol Linhas Aéreas se casa em Trancoso

A empresária e filantropa Auristela Constantino se casou hoje, em sua casa de praia, em Trancoso, com o médico Marcelo de Cássio Souza. Filha de Nenê Constantino, fundador da Gol Linhas Aéreas e um dos empresários mais ricos do país, Auristela optou por fornecedores locais para fomentar a economia do balneário baiano. Em formato intimista, a cerimônia reuniu cerca de 100 convidados e contou com assessoria da Mannu Carvalho Eventos.

Auristela Constantino e Marcelo de Cássio Souza (Foto: Ellem Cardoso)