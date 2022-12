Filha posta foto com Pelé em Hospital: 'Mais uma noite juntos'

Kely Nascimento, filha de Pelé, publicou uma foto nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (23), em que aparece abraçada com o Rei do Futebol. Pelé está internado há 25 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O último boletim médico do ex-jogador de 82 anos apontou, pela primeira vez, um piora do seu quadro de saúde, com "progressão" do câncer que trata no cólon.

Na legenda da foto, Kely escreveu uma mensagem de força. "Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos", escreveu Kely. Mais cedo Edinho, outro filho de Pelé, também publicou uma mensagem para o pai.

Estado de saúde

Na quarta-feira, o Hospital Albert Einstein apontou, pela primeira vez num boletim médico, que o estado de saúde de Pelé sofreu uma piora nos últimos dias. "Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", registrou o documento.

Havia o plano de liberar Pelé para passar o Natal fora do hospital, com a família. Mas o novo boletim médico fez os familiares reavaliarem a proposta. E agora vão passar a data especial no próprio hospital.

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. O ex-atleta já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado.