'Filhas de Eva' chega ao Globoplay no Dia Internacional da Mulher

O Globoplay escolheu o Dia Internacional da Mulher para a estreia de sua nova série, Filhas de Eva. A nova atração exclusiva do serviço de streaming fala dos sonhos, dos desejos e conflitos que mulheres de gerações diferentes vivem. As protagonistas, interpretadas por Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo, têm um sonho em comum: estão em busca de mudanças em sua vida.

Segundo a autora Martha Mendonça, a série levanta reflexões comuns a todos: "Se você pudesse, o que gostaria de mudar na sua vida? E o que te impede? Quem está, de fato, disposto e aberto às mudanças? Eu acho que grande parte vai dizer que sim, que quer mudar. Todo mundo quer mudar, mas quem tem coragem?”, provoca Martha, que divide a autoria com Adriana Falcão, Jô Abdu e Nelito Fernandes.

Na série, Stella (Renata Sorrah) é uma mulher de 70 anos que, durante a comemoração das suas bodas de ouro, decide se divorciar. “Ela inspira algumas pessoas, mas dá medo em outras. E a transformação dessa mulher vai impactando a vida de todos à sua volta”, diz Nelito Fernandes.

Para Renata, a série trata principalmente da busca pela felicidade.

"Na festa, enquanto vê as fotos e vídeos de sua história, Stella diz 'quero me separar'. E aí, cai uma ficha nela. Ela não planejou o divórcio, mas via o casamento ir se deteriorando".

O problema é que Stella, já aos 70, não faz ideia de como irá se sustentar, porque não fez faculdade nem jamais trabalhou. "Ela é totalmente dependente do marido e nesse dia fala 'quero ter coragem, quero romper agora'. E aí sai da festa sem um tostão, disposta a começar uma nova vida".

Mas o casamento de Stella até ali parecia ser perfeito. E assim pensava também sua filha, Livia (Giovanna Antonelli), que é uma terapeuta de casais muito bem-sucedida. Ironicamente, embora ajude a melhorar os relacionamentos dos outros, Livia percebe que seu próprio relacionamento é que está no caminho errado. "Ela até desejava ter um casamento como o de seus pais. Mas o relacionamento dela é completamente inverso à sua vida profissional. E ela tem uma filha adolescente que é o retrato do jovem de hoje. E essa filha vem para libertar essa mãe".

"Castelo"

Para Livia, o casamento dos pais era um "castelo", como observa Giovanna. "Ela idealizava o relacionamento deles. Então, não enxerga o próprio marido como ele realmente é, mas como queria que ele fosse. E a vida mostra a ela que aquilo que ela sonhava não existia. Imagina como é para uma pessoa que cuida de casais perceber que seu próprio casamento é falido...".

Enquanto Livia e Stella tomam decisões cruciais em suas vidas e parecem estar seguras disso, Cleo, personagem de Vanessa Giácomo, está meio "perdida", segundo a própria atriz que a interpreta: "Ela ainda está se encontrando, vai errando e acertando e leva com bom humor e vai se transformando em outra mulher. Quando ela se encontra, finalmente se transforma e passa a entender melhor a amizade que tem com as outras mulheres".

Cleo parece também ser a mais insegura das protagonistas. É o que podemos imaginar quando Vanessa diz que sua personagem tem problemas de dependência emocional e acha que precisa de alguém para ser feliz.

"Ela entende que é normal sentir isso, mas vai evoluindo, não há nenhuma personagem 'certinha' e isso é maravilhoso porque humaniza todas elas", diz Vanessa.

A intérprete de Cleo concorda que a série trata também da liberdade, especialmente para a mulher. Vanessa define o que, para ela, é liberdade: "É poder dizer 'não' a muitas coisas que eu não gostaria de fazer, inclusive profissionalmente. Pra mim, dizer 'não' era muito difícil, até mesmo ao negar que queria sair com alguém. Mas hoje, com a maturidade, sinto mais liberdade de dizer o que tenho vontade. Isso é libertador!".