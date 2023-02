Filhas de Glória Maria relembram memórias com a mãe: 'pessoa mais corajosa'

As filhas da jornalista Glória Maria falaram pela primeira vez após a morte da mãe, na última quinta-feira (2). Em entrevista ao Fantástico, Mari e Laura relembraram os momentos privados com a jornalista.

Maria destacou o carinho que a mãe tinha com as filhas. “Sempre que ela viajava, ela pegava, eu lembro, ela pegava um batom dela e aí ela normalmente viajava antes da gente... A gente estava dormindo, né? E aí ela escrevia no espelho alguma coisa: 'Mamãe foi viajar, volto logo, te amo'”, lembrou Maria.

Durante a entrevista, as irmãs leram recados sobre o legado da mãe. “A minha mãe sempre foi uma mulher maravilhosa. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. As matérias e aventuras que ela fez, com certeza não são pra qualquer um. Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para vivermos mais felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. E podem ter certeza que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó. E eu queria dizer que eu amo vocês duas muito e que vocês ensinaram muito a nós. Obrigada e amo vocês", falou Maria.

Laura falou da saudade. "Querida mãe, eu te amo muito, eu quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos. Te amo. Com amor, Laura".