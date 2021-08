Filhas de Gugu acusam a tia delas de manipulação e mentiras

Marina e Sofia, 17, filhas gêmeas de Gugu Liberato (1959-2019) conseguiram se emancipar e resolveram contar toda a verdade sobre o relacionamento da tia delas, Aparecida Liberato, com o apresentador.

Segundo vídeo e documentos obtidos pela coluna Leo Dias, as filhas de Gugu nunca concordaram com Aparecida Liberato, que insiste em dizer que não havia união estável entre a mãe, a médica Rose Miriam, e o pai delas.

Segundo o colunista, após perceberem que o advogado contratado por Aparecida não passava informações sobre o processo e não as ouvia em relação a união estável, Marina e Sofia resolveram pedir a emancipação e contrataram um advogado para que colocasse no processo a verdade sobre o relacionamento da mãe e do pai.

“Minha tia e os advogados dizem que minha mãe não tinha união estável com meu pai, mas eles tinham sim, nós éramos uma família e só quem sabe a verdade somos nós, eu não sei porque eles não reconhecem minha mãe como companheira do meu pai, porque eu reconheço”, diz Sofia.

Marina completa:

“Antes eles queriam conversar comigo, mas quando eu discordei deles, não quiseram mais. Eles falaram que nunca vão aceitar que minha mãe era a companheira do meu pai e que era para gente não se meter em nada”.

Nos documentos do processo, Marina e Sofia ainda afirmam que notam claramente que João, o irmão delas, está sendo influenciado e manipulado por Aparecida e que a tia está se aproveitando do estado de vulnerabilidade que o herdeiro do Gugu se encontra.

Veja o vídeo: