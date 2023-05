Filhas de Gugu defendem a mãe: 'Nosso porto seguro'

Filhas de Gugu, as gêmeas Marina e Sofia Liberato revelaram que não têm problemas com o irmão mais velho, João Augusto. Eles estão em lados opostos na dispouta pela herança de cerca de R$ 1 bilhão deixada pelo apresentador, que morreu em novembro de 2019, após sofrer um acidente na mansão em que morava nos Estados Unidos.

Em entrevista à colunista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo, as adolescentes também defenderam a mãe, Rose Miriam, que entrou na Justiça para que sua união estável com Gugu seja reconhecida.

"Além de nossa mãe, ela é nossa confidente, nosso porto seguro, tanto meu quanto dos meus irmãos. Nossa relação é de completo amor", afirmou Sofia.

Sobre João Augusto, as gêmeas afirmaram que conversam normalmente com ele e que têm um grupo de irmãos no WhatsApp, no qual falam sobre diversos assuntos. No testamento, o comunicador definiu que a irmã, Aparecida Liberato, seria a administradora do espólio. Os bens foram divididos em 75% para os três filhos e os outros 25% do patrimônio ficaram para os sobrinhos.

De fora do testamento, Rose Miriam entrou na Justiça sob a alegação de que mantinha uma união estável com Gugu e, portanto, tem direito à herança deixada por ele. Marina e Sofia ficaram ao lado da mãe, enquanto João Augusto tomou o partido da tia, irmã do apresentador.

Na semana passada, a Justiça começou a ouvir as partes que disputam a herança de Gugu, mas as audiências foram adiadas para o mês que vem.