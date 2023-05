Filho barbeiro raspa cabelo para apoiar mãe em tratamento contra o câncer; assista

Um homem, identificado como Guilherme Magalhães Cardoso, conseguiu emocionar os internautas com uma atitude de demonstração de amor entre um filho e uma mãe. Barbeiro da cidade de Presidente Epitácio, em São Paulo, ele raspou a cabeça para apoiar a mãe, Claudia Magalhães, que está com câncer.

No vídeo, é possível ver Guilherme raspando o cabelo da matriarca e, em seguida, de forma surpresa, raspa o próprio cabelo, a deixando chocada com a atitude. Logo depois, os colegas da barbearia também raspam as respectivas cabeças.

O vídeo, que foi publicado no dia 1° de maio, já atingiu mais de 50 milhões de visualizações. De acordo com o jovem, em conversa ao G1, ele decidiu fazer uma surpresa assim que a mãe voltou a fazer o tratamento contra o câncer no começo do ano.

“Minha mãe estava com o intuito de raspar por conta do tratamento que ela faz contra o câncer. Sem ela saber, comecei a gravar. Até meus amigos que estavam lá não sabiam [que estava gravando]. Comecei a fazer a ação”, disse.

Segundo Guilherme, essa foi a atitude para demonstrar a gratidão e apoio à mãe. E a demonstração acabou ultrapassando barreiras. Nas redes sociais, até a atriz norte-americana, Viola Davis, compartilhou o vídeo.

“Grandes lágrimas! O amor é uma força poderosa! Deus o abençoe”, escreveu. O apresentador Luciano Huck também ficou emocionado com a atitude. "Desejo muita saúde para a Dona Claudia! Parabéns pela atitude @guido.magalhaes”, escreveu.