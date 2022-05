Filho bastardo de José Leôncio, José Lucas de Nada atormenta pai com ‘fantasma’

José Leôncio (Marcos Palmeira) ficará atormentado com a chegada de José Lucas de Nada (Irandhir Santos), seu filho bastardo na novela Pantanal. O motivo do susto será a grande semelhança do primogênito com o avô Joventino, interpretado pelo menos Irandhir Santos na primeira fase do folhetim. A emoção fará o pecuarista a passar mal. Ele acreditará que está diante do fantasma do pai.

Lucas chegará ao Pantanal em busca de uma carga roubada de seu caminhão. A semelhança do caminhoneiro com o patriarca dos Leôncio chamará a atenção de todos os locais. O companheiro de Filó (Dira Paes) ficará incrédulo quando ver o herdeiro pela primeira vez. Lucas é fruto da primeira transa do pai de Jove (Jesuita Barbosa).

O todo-poderoso do Centro-Oeste perdeu a virgindade com a prostituta Generosa, mãe do primogênito, interpretada na primeira fase por Giovana Cordeiro. O sobrenome de batismo "de Nada" foi dado pela mãe dele por não saber nenhuma informação sobre o peão.

"Onde a senhora estava com a cabeça quando me deu esse nome, dona Generosa?", murmurará José Lucas em uma das cenas. Ele nunca soube sobre Zé Leôncio, mas com a aparência idêntica ao avô não restarão dúvidas sobre o parentesco.

Na segunda fase, Generosa está morta, e o personagem de Irandhir Santos terá sido criado por dona Jacutinga (Glaucia Rodrigues), a quem considera uma avó.