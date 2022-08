Filho da jornalista Andréia Sadi tem alta após dias na UTI

Um dos filhos gêmeos de Andréia Sadi e André Rizek, teve alta do Hospital Copa Dor, no Rio de Janeiro, após ficar sete dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Pedro, de 1 ano e 4 meses, nasceu com um problema de saúde, mas nunca foi revelado pela mãe.

Nas redes sociais, o pai, que passou boa parte do tempo com o pequeno da unidade de saúde, fez um texto emocionante para falar o quanto o filho era forte e conseguiu superar o medo e todas as situações no hospital.

"Para a sua sorte, você já é muito mais forte que eu! Passou sete noites em uma UTI pediátrica e nunca esmoreceu. Mesmo espetado por agulhas, cabos e coisas apitando 24 horas por dia, te enrolando todo pra dormir, conseguiu contagiar a todos aqui, com seu sorriso safado, seu amor pela vida, vontade do mundo. Como você conseguiu se manter feliz e animado aqui, filho? Seu pai, desse tamanho, não aguentou a barra e foi parar no Pronto Socorro no quarto dia, tornando-se piada da mamãe para muitos anos. Se um dia eu crescer... Quero ser como você, Pedro", escreveu.

Nos comentários, a esposa, que é apresentadora da Globo News, se emocionou com o textão do marido. "Chega de me fazer chorar. Vc é o meu parceiro do mundo… melhor pai, marido, tudo. Te amo. (E, sim.. vou te zuar a vida toda. Ainda bem que as primeiras noites eu te dispensei na uti pq vc ia chorar mais do que ele e eu tinha ctz que ele que ia ter de cuidar de você", comentou.