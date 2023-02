Filho de 6 anos presenciou morte de mãe atropelada por ambulância em Salvador

O filho de seis anos da mulher que morreu após ser atropelada por uma ambulância do Samu, na Avenida Octávio Mangabeira, na altura do Jardim de Alah, em Salvador, presenciou o acidente.

Segundo a família da vítima, identificada como Luciana Cardoso, de 42 anos, o acidente aconteceu no momento em que ela atravessava a rua para comprar açaí para o filho, na noite de sábado (4). A família ainda relata que o veículo estava em alta velocidade.

Em entrevista para a TV Bahia, Luan Cardoso, filho mais velho da vítima, contou que tanto a ambulância quanto a via estavam vazias e que a velocidade do veículo foi "totalmente inesperada".

"Ele veio em uma velocidade tanta, que minha mãe voou. Foi na hora que meu irmão pequeno, de 6 anos, viu. Minha irmã tampou o rosto dele, eles estavam no terraço esperando o açaí”.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que a ambulância se envolveu no acidente na noite enquanto se deslocava para atendimento de emergência médica na região. "Prontamente, a equipe de socorristas prestou os atendimentos à vítima do atropelamento. Uma segunda ambulância com suporte avançado também foi encaminhada ao local para prestar assistência, no entanto, infelizmente a vítima evoluiu para óbito."

A SMS ainda lamentou o fato e se solidarizou com familiares e amigos da vítima pela fatalidade. "A pasta também oferece acolhimento psicológico aos profissionais envolvidos que encontram-se consternados, uma vez que o SAMU tem como vocação e missão o ato de salvar vidas", acrescentou.

Luan conta ainda que chegou a ir na 9ª delegacia da Boca do Rio para registrar um boletim de ocorrência, mas descobriu que o boletim já estava pronto e com uma versão diferente.

"Estavam dando minha mãe como maluca, disseram que ela se jogou, que estava tentando se matar”, disse Luan.

Sobre esta versão, o coordenador de urgência e emergência do Samu, Ivan Paiva afirmou não ter conhecimento.

"Para nós não chegou essa informação de que havia esse detalhe de problemas de saúde mentais, a única coisa que chegou ao nosso conhecimento é que o condutor trafegava, quando uma pessoa se projetou – não sei se ela não percebeu, se ela olhou para um lado e atravessou uma parte da via –. Aí somente os órgãos responsáveis pela apuração dos fatos para dizer. A gente terminou sendo envolvido em um acidente e é óbvio que estamos apurando as responsabilidades para que a gente possa apurar e tomar as medidas legais com os envolvidos", declarou.