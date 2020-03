Filho de 9 meses de Raniel, do Santos, está internado em UTI

Felipe, filho de 9 meses do atacante Raniel, do Santos, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a última segunda-feira (23). O bebê foi levado ao hospital após se afogar em uma piscina. O Alvinegro Praiano postou uma mensagem no Twitter e desejou a recuperação da criança.

"Felipe, filho do nosso atacante Raniel e de sua esposa Aline, sofreu um acidente doméstico e se encontra na UTI. Desejamos sua recuperação o mais rápido possível e convocamos, também, a nação santista a enviar energias positivas ao nosso atleta. Força, família. Estamos com vocês!", escreveu o Santos, na rede social.

Após a mensagem, o perfil oficial do Corinthians e o brasileiro da Libertadores também desejaram melhoras a Felipe.