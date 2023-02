Filho de Arlindo Cruz critica esposa do pai: 'Não pode se defender'

Um dos filhos de Arlindo Cruz fez duras críticas à esposa do sambista, Babi Cruz, após a empresária tornar público o namoro com André Caetano. Kauan Felipe, 30 anos, que é fruto de um relacionamento extraconjugal do cantor, acha que ter tornado a relação pública prejudicou a imagem do pai.

“Estou triste com essa situação. Acho que poderia ter sido evitada ou pelo menos postergada… Vejo uma repercussão muito negativa para a imagem do meu pai, que hoje não pode se defender”, disse em entrevista à coluna LeoDias.

Kauan Felipe disse ainda que ficou sabendo do novo relacionamento da madrasta pela imprensa. “Estão manchando a imagem do meu pai, que hoje não pode se defender. Muita gente com piadinhas nos comentários… Acho que as coisas deveriam ter sido conduzidas com mais cautela”, pontuou.

Filho do meio, Kauan ainda não conversou com os irmãos, o cantor Arlindinho, de 31 anos, e a influenciadora Flora Cruz, de 20, sobre o assunto. De acordo com o Jornal Extra, os dois teriam cortado relações com a mãe e deixado de segui-la nas redes sociais, após o anúncio do novo relacionamento.

Na última quinta-feira (23), Babi Cruz confirmou, em entrevista a colunista Fábia Oliveira do portal "Em Off", que estava namorando com o rapaz que conheceu durante sua campanha política, nas eleições do ano passado. “Não conheço esse rapaz pessoalmente. Mas infelizmente não temos muito o que fazer”, completou Kauan Felipe.