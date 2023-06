Filho de Caetano é elogiado por abdômen trincado: 'Lindo da mamãe', diz Paula Lavigne

Tom Veloso, filho caçula de Caetano, está de visual novo. Ele cortou o cabelo, deixou a barba crescer e está adotando uma rotina mais fitness. A nova aparência do rapaz de 26 anos, com direito a abdômen trincado, rendeu elogios de famosos nas redes.

"Coisa linda da mamãe. Agora ele vai mandar eu apagar (o comentário)", disse a mãe Paula Lavigne. "ShapeTom", escreveu Márcio Victor, do Psirico. "O pai está rasgado", divertiu-se Rubel. "Miau", comentou Lan Lanh. "Ih, largou", brincou João Vicente de Castro. "Ai, papai", disse Tom Karabachian.

Os fãs também não deixaram passar o registro despercebido.

"Tom no tom certo do sahpe", disse uma seguidora. "Gente, o Tom está no tom", comentou mais uma fã. "És um senhor tão bonito quando a cara do teu filho", escreveu um seguidor, citando uma música de Caetano Veloso.