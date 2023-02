Filho de Carlinhos Brown, Migga lança primeiro single na sexta-feira (10)

Filho de Carlinhos Brown, Migga lança primeiro single nesta sexta-feira (10)“Códigos, Mistérios e Auês" é o nome do primeiro single que o músico Migga lança nesta sexta-feira (10) nos principais streamings de música. Segundo filho do multi-instrumentista Carlinhos Brown, o artista de 24 anos gravou a música pelo selo Candyall Music. O pré save pode ser feito aqui.

"Depois de um tempo de gestação, preparação e muita dedicação, trago aqui pra vocês esse novo momento da minha vida. É tão gostoso essa sensação de um 'nervosíssimo', uma curiosidade e uma animação para o inédito", disse sobre o single.

"2020/21 foi um ano que morei no estúdio praticamente. Um ano que descobri outros caminhos dentro da arte, da música. Nessas experiências, fui destravando uma timidez e talvez uma insegurança de fazer algo 'meu', continua o artista, que começou na música ainda criança.

Migga - ou Miguel Freitas - participou do Sarau du Brown no último domingo (5), realizado no Candyall Guetto Square. Ele tocou bateria ao lado de Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, convidado de Carlinhos Brown na noite especial.

Além do trabalho solo, o músico também é o baterista da banda Filhos da Bahia e divide a cena com Zaia (vocalista), João Lucas (percussionista) e Raysson (percussionista). Seus pais são Reinaldinho (Terra Samba), Saulo Fernandes e Tonho Matéria, respectivamente.

Amigos desde a adolescência, começaram a pensar no projeto durante a pandemia. A ideia inicial do quarteto era homenagear o Axé Music. Recentemente, os músicos iniciaram um novo momento: a construção de um trabalho autoral.

Leia mais em Alô Alô Bahia