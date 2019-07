Filho de Cristiano Ronaldo veste camisa do Sporting em evento

Cristiano Ronaldo apareceu, neste sábado (13), vestindo a camisa do Sporting. Só que não foi o craque português, mas sim seu filho mais velho, o Júnior. Aos nove anos, o 'robôzinho', como foi apelidado, apareceu em um evento dos Leões com o uniforme do clube.

Foi no Sporting que CR7 começou a carreira e se profissionalizou, em 2003. Atualmente, Cris Júnior joga no Sub-9 da Juventus - mesmo clube onde atua seu pai.

Nas redes sociais, o time português postou um vídeo de Cristianinho em ação, jogando em um dos campos anexos ao Pavilhão João Rocha.