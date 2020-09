Filho de Danni Suzuki cai de bicicleta em carro e deixa bilhete: 'Desculpa'

A atriz Danni Suzuki compartilhou um bilhete que o filho, Kauai, 9 anos, deixou para uma vizinha, depois de cair de bicicleta em cima do carro desta. Em vez de esconder o ocorrido, o garoto escreveu um recado assumindo o erro e com o contato da mãe.

"Foi muito difícil não chorar quando vi o bilhetinho que Kauai deixou na portaria para o vizinho", escreveu a atriz na legenda do post no Instagram com a foto do bilhete.

"Ele me contou que caiu de bicicleta mas não me falou do amassado no carro. Estou muito feliz de ver que ele assumiu a responsabilidade e foi honesto dando o jeitinho dele de resolver as coisas", continuou a mãe. Segundo a atriz, Kauai deixou o bilhete na portaria do prédio. A vizinha resolveu não cobrar o estrago causado.

"São atitudes que me fazem chorar de orgulho do meu filhote e de pessoas tão boas, que também valorizam a importância de uma educação de valores do bem. Dia lindo por aqui", finalizou Dani.

O caso é similar ao de um menino de 7 anos de Curitiba, no Paraná, que também deixou um bilhete ao riscar um carro com a bicicleta.