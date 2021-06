Filho de Datena deixa hospital após covid-19, e apresentador comemora ao vivo

O apresentador Luiz Datena, 71, comemorou ao vivo a alta hospitalar do filho, José Datena Jr., 33, que estava internado com complicações da covid-19 desde a semana passada. Nesta segunda-feira (14), o apresentador do Brasil Urgente atualizou os telespectadores sobre o estado de saúde do filho e agradeceu o carinho de público.

"Acabei de receber a notícia que o Júnior saiu do hospital. Queria agradecer ao Brasil inteiro pelas orações, de verdade, e lembrar que também rezei pelos seus, todos os que rezaram ou não por ele também. Estamos vivendo uma fase muito triste. A gente vê o risco que corremos com essa doença, que não permite que você fique próximo das pessoas", desabafou o veterano.

Durante a passagem de bastão entre o Melhor da Tarde com Catia Fonseca e o programa policial, a titular do vespertino também comemorou a recuperação do herdeiro do amigo. "Você não sabe como ficamos felizes ao saber que o Júnior está bem e saiu do hospital. Assim, a gente também espera que outras pessoas possam ser bem atendidas", desejou ela.

"Depois de uma semana difícil, descarrega a adrenalina, foi uma semana tão tensa. Quando passo por problemas difíceis, gosto de trabalhar mais, pois me distraio. Recebendo essa notícia boa, graças a Deus, quero agradecer aos médicos, todo o corpo clínico, pessoas que trabalham na cozinha, na faxina. Talvez, um dia, os brasileiros terão um serviço à altura do Hospital Sírio Libanês. Aí sim, vamos ser um país de primeiro mundo", reforçou Datena.

Datena Jr. tem 33 anos e foi internado com complicações da Covid-19 em 7 de junho. "Quando vinha aqui em casa, usava máscara e mantinha distância", relembrou o jornalista no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, na semana passada.