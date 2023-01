Filho de David Beckham é contratado por time da Premier League

O Brentford, da Inglaterra, anunciou nesta sexta-feira (6) um reforço com sobrenome famoso. Trata-se de Romeo Beckham, filho do ex-jogador David Beckham. O meia-atacante de 20 anos acertou com o time britânico por empréstimo de apenas quatro meses. Ele ficará na equipe até o fim da temporada 2022/23.

Romeo pertence ao Inter Miami, dos Estados Unidos, clube que tem seu pai como um dos proprietários. No Brentford, o meia-atacante chega para atuar pelo time B e não vai disputar, a princípio, a Premier League. O jogador, aliás, já treinava na equipe inglesa desde outubro e, agora, é oficialmente reforço.

"Estou muito orgulhoso e muito feliz por estar aqui. Vim aqui no início para manter a forma após a temporada. Depois surgiu a chance de vir por empréstimo e nunca estive tão animado", disse Romeo.

Na última temporada, o Inter Miami II ficou em sexto lugar na Conferência Leste do MLS Next Pro, competição de aspirantes da Major League Soccer. Com 20 jogos disputados, Romeo Beckham foi um dos principais nomes da equipe. Ele foi o líder de assistências no campeonato, com 10 passes para gol, e ainda balançou as redes duas vezes.