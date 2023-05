Filho de Faustão apresenta programa após saída do apresentador

Diferente. Essa é a palavra que pode definir o programa 'Faustão na Band', sem o próprio apresentador, Fausto Silva, que encerrou o contrato com a emissora antes de 2026, a validade final do documento.

Nesta quarta-feira (24), o filho do apresentador, João Guilherme Silva, apresentou o programa ao lado de Anne Lotterman e Carol Mendes. Os três dividiram a atração e ficaram entre os assuntos do Twitter.

Faustão, de 73 anos, deixou a emissora após fazer um acordo com a Band. Ele ficou na concorrência da Globo por um ano e meio fazendo um programa diário.

Em comunicado enviado à revista Quem, a Band explicou que o acordo foi feito entre a empresa e o apresentador, que decidiu sair antecipadamente.

"Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", explica o comunicado.