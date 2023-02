Filho de Faustão vem pela primeira vez ao Carnaval de Salvador  

João Guilherme Silva (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Filho de Fausto Silva, o também apresentador João Guilherme Silva virá ao Carnaval de Salvador pela primeira vez. De acordo com informações exclusivas do Alô Alô Bahia, ele chegará na cidade nesta quinta-feira e ficará até o próximo domingo. Acompanhado da namorada, amodelo piauiense Schynaider Moura, João curtirá a folia no Camarote Salvador, localizado no circuito Barra-Ondina. Na capital baiana, o casal será recepcionado por Luiz Eduardo Magalhães Guinle, filho de Carol Magalhães. João e Luiz são amicíssimos.

Comissão de frente

Personagem Cores, desenhos gráficos, brilhos e texturas fazem parte da cenografia do Camarote Salvador em 2023. De 16 a 21 de fevereiro, o evento produzido pela Premium Entretenimento vai receber seus foliões em ambientes assinados pela Pazetto Events. O projeto foi desenvolvido ao longo de 14 meses, teve mais de 200 imagens de estudos e passou por três versões até chegar ao resultado final. Diretor criativo do Camarote Salvador, Carlos Pazetto conta que se inspirou em ilustrações de “explosão de amor” para criar a proposta. A cenografia do evento terá ambientes com formas em perspectiva e texturas brilhantes e refletivas, assim como materiais tecnológicos e sustentáveis naturais, soluções arquitetônicas e espaços acessíveis. “Com novas áreas, acessos inteligentes e conforto na experiência, o projeto surpreende em seus detalhes interativos. Propusemos uma nova maneira de iluminar, cenografar e estampar o Carnaval, com modernidade e alegria”, nos disse Pazetto.

Casamento no Rio Vermelho

O músico Bem Gil, filho de Gilberto Gil, se casou, anteontem, com a cantora Ana Cláudia Lomelino, a Mãeana, com quem já tem dois filhos, Dom e Sereno. A cerimônia descontraída aconteceu na Casa da Mãe, no Rio Vermelho, onde a artista faz aclamada temporada de shows desde julho, rendendo elogios de referências como Caetano Veloso, que estava entre os convidados. Com shows de Pedro de Rosa Morais, amigo pessoal do casal, e canjas de Claudia Cunha, Leo Cavalcanti e Stella Maris, a festa reuniu personalidades da cultura, como Paula Lavigne, Flora e Gilberto Gil e Regina Casé.





Patrícia Poeta vem a Salvador para o Carnaval (Foto: Divulgação)

Estreia na folia

A apresentadora Patrícia Poeta desembarca em Salvador nesta sexta-feira para brincar o Carnaval. A líder do programa Encontro passará o final de semana em solo baiano e promete curtir todas as experiências da folia. A jornalista aproveitará ainda para gravar com a cantora Ivete Sangalo no sábado. Depois da entrevista, ela sairá no trio da cantora baiana pelo circuito Barra/Ondina. "É minha primeira vez no Carnaval de Salvador. É uma experiência que quero viver há muito tempo, mas ainda não tinha dado certo. Sou apaixonada pela Bahia e pelo povo baiano. Estou num misto de ansiedade e excitação de sair no trio de Ivete, nossa rainha e que está sendo tão gentil comigo", afirma Patrícia.

Alô Alô Trancoso

Caetano Veloso se apresentará pela primeira vez em Trancoso, distrito de Porto Seguro. O show exclusivo para convidados está marcado para o dia 22 de abril e será realizado no Teatro L’Occitane .O ineditismo da presença do músico na cidade tem um motivo especial. Ele fará o show de encerramento do IT Forum Trancoso, evento que reúne CIOs de grandes empresas e executivos das mais importantes companhias de tecnologia do país. Realizado pela IT Mídia, o encontro ocorrerá entre os dias 19 e 23 de abril, tendo o Club Med como hub principal.

Quem vem

Donata Meirelles, que está passando uma temporada em Trancoso, vem a Salvador neste fim de semana para prestigiar o camarote Expresso 2222 e também para garimpar tendências e novidades para a Forbes Life Fashion. A nova edição sobe no app da Forbes em 30 de março e chega às bancas em 15 de abril. Diretora geral da revista, Donata passará também a assinar a seção de joias, com destaque para um ensaio sobre alta joalheria global.

Nota 10

O destaque desta semana fica por conta da banda Baiana System, que arrastou uma multidão, domingo, no Furdunço 2023. A apresentação emocionou milhares de foliões baianos pela sua capacidade de reinvenção e apelo estético. “O que alimenta é Baiana System é o processo do recomeço”, disse Russo Passapusso, líder do grupo.

Vale conferir

Quem for vir a Salvador nos próximos dias, vale a pena aproveitar o período de Carnaval para também fazer roteiros culturais. Uma boa sugestão é conferir a nova mostra de Alberto Pitta, intitulada “Alberto Pitta Màriwô”‘, em exposição na Galeria Paulo Darzé. São vinte trabalhos em pintura e serigrafia (mix, clear e pigmento) sobre canva, em dimensões variadas com estampas afro baianas, através de símbolos, ferramentas, indumentárias e adereços dos orixás como fonte de inspiração. Em cartaz até o próximo sábado.