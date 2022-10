Filho de Hebe Camargo expõe suposto voto da apresentadora para eleições 2022

Diversos famosos se manifestaram nos últimos dias expondo seus votos para presidente nas redes sociais. No entanto, uma artista que não está mais entre nós, teve o seu suposto voto revelado pelo filho: Hebe Camargo.

A apresentadora, que morreu em setembro de 2012, estaria ao lado do povo, do patriotismo, segundo o seu filho, Marcello Camargo. Nas redes sociais, ele se pronunciou e publicou uma foto de Hebe Camargo segurando a bandeira do Brasil.

"Hebe Camargo gostava de ser brasileira e Patriota com "P" maiúsculo! Ela por toda a sua vida amou este país e a sua gente, e por isso, sem medo cobrava mesmo dos políticos para que construíssem um Brasil cada vez melhor", escreveu na legenda.

O filho da apresentadora ainda frisou que Hebe Camargo, talvez, não votaria de jeito nenhum em Lula, candidato do PT que tenta a reeleição após polêmicas.

"Talvez ela não estivesse ao lado nem de um, nem de outro, mas nunca na esquerda (...) Ela sempre vestiu as cores do Brasil e nunca foi de esquerda. Não sei dizer qual seria o posicionamento dela em relação ao Bolsonaro, mas ela não votaria no Lula".

Por fim, Marcello comentou que ela não era de nenhum posicionamento político, mas que focava no povo brasileiro e seus telespectadores. "Ela sempre esteve do lado do povo brasileiro, ela ficava indignada com os absurdos que aconteciam no país e ainda acontecem, mas ela sempre se posicionou mais em relação à direita, mas ela dizia que não era nem de direita e nem de esquerda, sou do direto, do povo", finalizou.