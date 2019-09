Filho de Ivete mostra intimidade com percussão e participa do show da cantora

A participação de Ivete Sangalo no Salvador Fest era muito esperada. A cantora subiu no palco do festival ao som de Alegria, seguido por um repertório do show gravado em São Paulo.

Mas além dos sucessos, a apresentação contou com uma participação para lá de especial. Marcelo Sangalo, filho da cantora, de dez anos, se juntou a banda de percussão e mostrou que tem intimidade com o instrumento. Confira:

Um vídeo flagrou o momento que Marcelinho (à direita) toca percussão durante a apresentação da mãe.

Ivete ainda levou para cantar o ex participante do The Voice, Samuel Marques, que foi eliminado no último programa do reality musical.