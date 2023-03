Filho de Ivete Sangalo corta o cabelo e fãs brincam com nova aparência

Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo, mudou o visual. O adolescente de 13 anos deixou para trás os fios longos e agora exibe um corte curtíssimo. A transformação foi divulgada pela própria cantora nas redes sociais.

"Nem em sonho eu imaginei . Saiu de mim ❤️", babou a mãe pelo primogênito na legenda da postagem. A transição de mudança de look foi ao som do hit de Carnaval da cantora: 'Cria da Ivete'.

Nos comentários os fãs da cantora aproveitaram para comparar o garoto com os pais. "De cabelo longo parece com Ivete, de cabelo curto, parece com o pai! realmente uma mistura", escreveu uma internauta. "Agora está a cara de Daniel, como pode?", opinou outro fã. "Cria clonada de Ivete", brincou mais uma fã.

Além de Marcelo, Ivete e Daniel Cady são pais das gêmeas Marina e Helena, de 5 anos.