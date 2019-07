Filho de Junior Lima rouba a cena nos bastidores de show em Salvador

Sandy e Junior deixaram os parentes orgulhosos com os shows de estreia da turnê Nossa História. A dupla foi acompanhada de perto pelos pais, Noely e Xororó, mas foi um pequeno integrante do clã, que roubou a cena nos bastidores do show na Arena Fonte Nova, em Salvador, na noite deste sábado (13): Otto, filho de Junior e da modelo Monica Benini, estava concentradíssimo no colo da mamãe, que dançava sem parar.

Nas redes sociais, o vídeo do menino, de 1 ano e 10 meses, já teve mais de 20 mil visualizações em duas horas. O flagra foi feito enquanto o papai dava show na canção Libertar.

A música é também a preferida do cunhado do cantor, Lucas Lima. Durante os meses de ensaio, o marido de Sandy mostrou em seus stories do Instagram que ficou arrepiado ao acompanhar os ensaios da canção.

Em entrevista recente ao GShow, Junior falou da paixão do filho pela música. “Ele é viciado em música. Partiu dele. Mas eu tenho muita culpa porque o meu dia a dia é música e é o meu jeito de brincar com ele. Quando ele era bem pequeninho, meu jeito de acalmá-lo era tocar um instrumento, fazer um beat box e sempre funcionou. Ele é apaixonado por música. É o dia inteiro”, declarou.

Salvador foi a segunda cidade a receber a turnê Minha História, que estreou em Recife. Os irmãos fizeram equenas alterações no setlist em relação à apresentação no dia anterior, na capital pernambucana. Os cantores soltaram a voz nas 31 canções por duas horas na Arena Fonte Nova. Na plateia, personalidades como Daniela Mercury e Scheila Carvalho prestigiaram o retorno da dupla aos palcos.

Em Salvador, eles retiraram a canção Era Uma Vez, e incluíram Vamos Construir.