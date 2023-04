Filho de Marcelo, Enzo Alves é convocado pela Espanha Sub-15

Enzo Alves, filho do lateral-esquerdo Marcelo, que atualmente está no Fluminense, foi convocado nesta terça-feira (18) para atuar pela a seleção sub-15 da Espanha. Tratado como uma das joias do Real Madrid, o garoto de 13 anos foi chamado pela primeira vez para defender as categorias de base do selecionado espanhol.

A convocação foi festejada pelo pai, que fez história no Real Madrid, e manifestou sua satisfação por meio de suas redes sociais "Orgulho infinito meu amor! Parabéns por mais essa conquista", postou Marcelo aqui do Brasil.

Enzo está na base do Real Madrid desde 2017. Artilheiro nato, o garoto assinou o seu primeiro contrato com o clube espanhol em dezembro do ano passado. À época, o adolescente postou em sua conta no Instagram que "havia assinado o primeiro contrato com o melhor clube do mundo."

Badalado por ser filho de um ídolo do clube, Enzo vem cumprindo as expectativas. Ele tem 32 gols em 14 partidas pelo time infantil A neste ano e, recentemente, passou a marca dos cem gols pelo Real.

Enzo foi convocado para disputar a Pinatar CUP, um torneio amistoso que será disputado entre os dias 26 e 30 de abril. A competição vai contar ainda com as seleções do Japão, da Inglaterra e dos Estados Unidos.