Filho de Messi atira chiclete em torcedores e leva bronca da mãe

Um dos filhos de Lionel Messi roubou a cena durante a vitória da Argentina sobre a Austrália, que rendeu aos sul-americanos a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Mateo, de 7 anos, aprontou e atirou um chiclete na direção de torcedores argentinos. Imediatamente após o arremesso, ele levou uma bronca da mãe, Antonella Roccuzzo.

O momento foi registrado por torcedores que estavam próximos à família do craque, no estádio Ahmad bin Ali. No vídeo, que circula nas redes sociais, Mateo percebe que a mãe não está olhando e joga o chiclete na direção dos torcedores. Ele é o segundo filho de Messi e Antonella, que também são pais de Thiago e Ciro.

Mateo jogando chiclete na torcida Argentina e fingindo que não foi ele. ????



Antonela ficou bolada. Esse mlq deve ser um pestinha. pic.twitter.com/EE99m1UMwy — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) December 4, 2022

Mateo, os irmãos e Antonella acompanharam, ao lado da mãe do camisa 10 argentino, Celia Maria, aquela que, segundo o próprio Lionel, é sua última Copa do Mundo na carreira. A família retorna aos estádios na sexta-feira (9), quando, a Argentina encara a Holanda, às 16h, pelas quartas de final do Mundial.