Filho de Osama bin Laden é morto em operação, diz Casa Branca

A Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, comunicou a morte do filho de Osama bin Laden, Hamza bin Laden, neste sábado (14). Hamza era apontado pelas autoridades estadunidenses como o sucessor de Osama.

A morte do filho de bin Laden teria acontecido em uma operação de combate ao terrorismo.

Segundo a Casa Branca, a operação ocorreu na região entre Afeganistão e Paquistão. A data em que a operação ocorreu, porém, não foi confirmada.

Em julho, a imprensa americana chegou a anunciar que Hamza tinha sido morto, atribuindo a informação a fontes anônimas.

No comunicado, o governo americano diz que "a perda de Hamza bin Laden não apenas priva a Al-Qaeda de importantes habilidades de liderança e da conexão simbólica com o pai dele, mas prejudica importantes atividades operacionais do grupo".

'Príncipe da jihad'

Em fevereiro, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de US$ 1 milhão por informações sobre o paradeiro de Hamza. Na época, ele foi anunciado como um dirigente em ascensão na Al-Qaeda, grupo extremista que assumiu ataques como os do 11 de setembro de 2011, nos Estados Unidos.

Em documentos antigos, Osama bin Laden afirmava que tinha planos de que o filho se tornasse um dos expoentes contra a 'jihad global antiocidental'. Hamza, por isso, era chamado de 'príncipe herdeiro da jihad'.