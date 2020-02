Filho de Paolo e neto de Cesare, Daniel Maldini joga pelo Milan

Seguindo os passos do pai Paolo Maldini e do avô Cesare Maldini, Daniel Maldini estreou com a camisa do Milan no último domingo (2). O meia-atacante de apenas 18 anos participou do emptae em 1x1 com o Verona, pelo Campeonato Italiano.

"Foi um sonho, apesar do resultado ruim. Esperamos conseguir os três pontos no próximo jogo. Isso (a estreia) foi um objetivo que coloquei para mim, agora é seguir trabalhando", afirmou o jogador, que vestiu a camisa 98 e entrou no segundo tempo do jogo.

Pai de Daniel, Paolo Maldini trabalha como diretor de futebol do Milan. Ele se aposentou da carreira de defensor em 2009 após alcançar o recorde de 647 partidas no Campeonato Italiano, conquistar sete títulos nacionais e cinco Liga dos Campeões.

Pai de Paolo e avô de Daniel, Cesare Maldini defendeu o Milan por 12 temporadas, nas décadas de 1950 e 1960. Ele conquistou quatro campeonatos italianos e uma Liga dos Campeões. Também foi treinador do clube e morreu em 2016.