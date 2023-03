Filho de Rita Lee atualiza estado de saúde da mãe: 'Está bem, tomando sorvete'

Os filhos da cantora Rita Lee João e Beto publicaram nesta quarta-feira (1º) registros da mãe e afirmaram que ela está bem. Rita está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 24.

Nas redes sociais, surgiram boatos equivocados de que a cantora havia falecido e usuários dos aplicativos chegaram a publicar mensagens de luto e homenagens à cantora. João, um dos filhos, tranquilizou os fãs com uma mensagem em seu Instagram.

"Gente, minha mãe está bem. Eu estou aqui com ela agora. Ela está tomando sorvete. Não caiam em fake news", escreveu ele. A mensagem foi seguida de uma foto que mostra apenas as mãos de Rita Lee - com unhas pintadas - segurando um pequeno pote de sorvete. "Te amo, mãe", diz um texto sobreposto à imagem.

Beto, outro filho da cantora, publicou uma foto em que aparece segundo a mão de Rita.

Durante o final de semana, uma publicação no perfil oficial da cantora no Instagram afirmou que ela "está bem, se fortalecendo e se recuperando."