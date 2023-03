Filho de Ronaldinho assina com o Barça para seguir legado do pai

O legado de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona pode ganhar novos capítulos. Nesta quinta-feira, João Mendes, filho do craque eleito o melhor do planeta em 2004 e 2005, assinou contrato com o clube para atuar na categoria sub-19 e espera repetir o sucesso do pai nos gramados espanhóis.



"Muito feliz e agradecido pela oportunidade. Vamos Barça", postou o jogador, mostrando o momento da assinatura do acordo. Assis, irmão e agente de Ronaldinho e tio de João Mendes também é seu representante e estava ao lado dos dirigentes da equipe catalã, Joan Soler Ferre e José Ramon Alexanco.



"O jogador João Mendes assinou, na presença do gerente Joan Soler e do diretor de Futebol de Formação José Ramon Alexanco, sua incorporação ao FC Barcelona na fase juvenil", divulgou o clube catalão em seu Twitter.



O brasileiro estava em fase de testes no Barcelçona desde janeiro. Ele completou 18 anos no dia 25 de fevereiro e, aprovado, assinou o vínculo nesta quinta-feira. Antes de iniciar sua aventura na Europa, João Gomes defendeu as cores do Cruzeiro por quatro temporadas, mas não informou ao clube mineiro que era filho do astro para evitar ser acusado de receber benefícios.



Assim como o pai, ele também atua como meia-atacante e recebeu inúmeros votos de confiança ao anunciar a novidade nas redes sociais. Alguns torcedores do Barcelona já fizeram previsão otimista que ele vai ser estrela no clube, outros acreditam que se jogar a metade do que Ronaldinho fez na Espanha, já será o suficiente para brilhar.



Joia do Palmeiras e das seleções de base, Estevão fez questão de parabenizar o amigo. "Parabéns irmão, que Deus te abençoe. Você merece", escreveu. A mãe do jogador, Janaina Mendes, também mostrou orgulho pela conquista do garoto. "Hoje só consigo ser grata a Deus. Deus é conhecedor de tudo e sabe como foi até aqui Te amo e só sei agradecer e dizer que você merece tudo de melhor meu filho."