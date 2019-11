Filho de Susana Vieira se casa em cerimônia luxuosa aos pés da Torre Eiffel

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Susana Vieira voltou a casar seu filho único, o DJ e produtor musical Rodrigo Vieira, desta vez em uma cerimônia luxuosa aos pés da Torre Eiffel, principal ponto turístico de Paris, na França. A felizarda da vez é Ketryn Goetten.

Segundo a revista Caras, a atriz da TV Globo, que está solteira, acabou pegando o buquê da noiva no final da celebração.

As fotos do evento foram compartilhadas nas redes sociais pela maquiadora e amiga do casal, Paty Vieira.

Foto: Reprodução/Instagram

Com uma folga nas gravações de Éramos Seis, Susana contou que não estava com a viagem planejada e que foi pega de surpresa.

"Eu tava em casa, não gravava esses dias aí Ketryn resolveu casar em Paris... Aí que saco...", brincou Susana, nos stories de seu Instagram, sobre a viagem para Paris. "Eu louca pra ficar no Rio que tava friozinho", ironizou.

Aos 77 anos, ela usou um vestido vermelho na cerimônia, com direito até uma boina bem francesa.