Filho de trisal nasce e é registrado com sobrenome dos três pais no Paraná

O bebê de um trisal veio ao mundo no último domingo e foi registrado nesta terça-feira (12) em um cartório de Londrina, no norte do Paraná, com o sobrenome dos três pais.

A gestação do bebê Henrique Rizola Marques Queiroz foi compartilhada nas redes sociais por Carol Rizola, Douglas Queiroz e Kah Marques, pais da criança.

"Nós estamos nos sentindo completos. É o maior amor que a gente já sentiu na vida. Nosso 'pitoquinho' reuniu ainda mais amor do que a gente já tinha uns pelos outros", disse Carol ao g1.

A gestação foi feita por Carol, mas, nos registros, Kah constará como mãe afetiva. "O parto foi humanizado e não temos palavras pra descrever o quão maravilhoso foi e como nossa rede de apoio, profissionais parceiros e equipe do hospital foram perfeitos e nos deixaram mais seguros e confiantes!", diz postagem.

A família celebrou a chegada do pequenino, que chegou pegando pouco mais de três quilos e com 48 centímetros.

"A Carol tem se recuperado, ta bem cansadinha e se mostrou a mulher forte e guerreira que ela é! A Kah foi perfeita em tudo! Demonstrou e demonstra a cada dia que foi a melhor escolha que poderíamos ter feito na vida! Foi só ela se emocionar que nem eu me aguentei e chorei junto de emoção", publicou Douglas no perfil do trisal.

Os três estão juntos desde setembro do ano passado e começaram a morar juntos em dezembro.

Antes da vida à três, Douglas e Carol tinham um relacionamento tradicional, a dois, e estavam juntos há oito anos.