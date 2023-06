Filho do cantor Belo é detido com droga em rodoviária, afirma PM

Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (13), o filho do cantor Belo, o jovem Arthur Paulo Vieira, de 29 anos, foi detido com uma pequena quantidade de maconha na rodoviária Nova Rio, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do G1, policiais militares começaram a desconfiar do filho do pagodeiro após Arthur ficar nervoso com a presença dos agentes, e resolveram revistá-lo.

Com o rapaz, foi encontrado uma quantidade bem pequena. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia como "uso e consumo de drogas".

A lei brasileira estabelece que pessoas que foram flagradas com drogas para uso pessoal, estão sujeitas a advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que um filho do cantor se envolve com drogas. Isadora Alkimin Vieira, na época com 21 anos, foi presa em flagrante suspeita de integrar uma quadrilha especializada em golpes por meios eletrônicos, em 2020. Ela responde pelo crime de organização criminosa.