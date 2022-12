Filho do goleiro Bounou acha que microfone é sorvete e dá lambida

Uma cena engraçada aconteceu durante uma entrevista do goleiro Yassine Bounou, do Marrocos, na Copa do Mundo do Catar. O jogador estava com o filho, Isaac, de 2 anos, no colo, enquanto falava com um jornalista. Durante a conversa, o menino confundiu o microfone roxo com um sorvete e deu-lhe uma lambida, fazendo o pai cair na risada.

O vídeo foi postado pelo perfil oficial da Copa do Mundo no Twitter nesta quarta-feira (14) e tem feito enorme sucesso na rede social. Já são mais de 2 milhões de visualizações e 15 mil curtidas e 2 mil compartilhamentos.

Yassine Bounou's son thinking the ???? to be ???? is supremely adorable! ❤️ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YTorvQwDvM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022

A entrevista aconteceu após Marrocos eliminar Portugal no Mundial, nas quartas de final. O jogo aconteceu no último sábado (10), no estádio Al-Thumama, e rendeu à equipe de Bounou a primeira vaga de um país africano em uma semi de Copa.

Conhecido como Bono, o jogador vem sendo um dos destaques do Mundial do Catar. No mesmo dia da classificação, o goleiro brincou com o filho no gramado, para celebrar a vitória.

Marrocos agora tentará alcançar uma histórica final de Copa. Para isso, terá que eliminar a França, nesta quarta-feira (14), às 16h, no estádio Al Bayt.