Filho mais velho de Adriano Imperador assina com o Grêmio

Adriano Carvalho Ribeiro, filho mais velho de Adriano Imperador, agora integra as categorias de base do Grêmio. O garoto de 14 anos assinou com o tricolor gaúcho e chega para reforçar o time sub-15 do clube. Assim como o pai, é canhoto e também joga como atacante.

Adriano, que fará 15 anos em junho, estava no Boavista, do Rio de Janeiro. Ele foi observado pelo Grêmio na Copa Zico de 2020 e teve boa avaliação.

"Nova casa, nova camisa, nova oportunidade! Só tenho agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos que me apoiam. Obrigado Deus, família, amigos e todos que me ajudaram até aqui! Obrigado, Grêmio", postou o centroavante.

Adriano Imperador também também se manifestou e comemorou a novidade: "Muito orgulho do meu filho. Parabéns, que Deus te ilumine nessa tua nova caminhada. Te amo", escreveu.