Filhos de Brown fazem declaração de amor a painho no dia do aniversário; assista

O mestre Carlinhos Brown recebeu o carinho de sua prole na comemoração do aniversário de 57 anos. A equipe do artista divulgou, nesta terça-feira (24), declarações de Miguel Freitas, Clara Buarque e Nina de Freitas, todos também músicos, sobre o amor e admiração que têm pelo Cacique do Candeal.

“Filhos em celebração, homenagens do coração para esse paizão! @miguelfreitas22, @clara.buarque e @ninadefreitas mandaram suas mensagens representando todos os irmãos!”

"Salve, meu pai! Meu grande mestre, meu professor, meu amigo. (...) Tô aqui pra te desejar o melhor do universo pra você. Você merece. Te amo muito. Que sorte ser seu filho", disse Miguel, em vídeo gravado do Mirante dos Aflitos, em Salvador.

"Papi, parabéns! Feliz aniversário. Hoje é o nosso dia, e nada mais especial que poder comemorar essa data junto com você. Tamo muito juntos e eu te amo pro resto da vida", afirmou Clara, que vive no Rio.

"Oi, pai. Parabéns! Essa flor é pra você. E mesmo que eu não possa estar com você hoje, você está sempre no meu coração. Eu te amo muito, muito, muito, e eu espero que você se sinta celebrado e amado hoje e sempre. Eu te amo. Beijos", mandou Nina, que vive nos Estados Unidos.

Clara e Miguel também postaram fotos individuais com o pai em seus perfis. Veja abaixo.

Carlinhos com Clara (Foto: Reprodução/Instagram) Carlinhos com Miguel (Foto: Reprodução/Instagram)

Brown tem ainda outros três filhos, frutos do relacionamento com Helena Buarque de Holanda (e, portanto, netos de Chico Buarque e Marieta Severo): Francisco, Cecília e Leila, além de Clara. Miguel e Nina são frutos de relacionamento anterior.