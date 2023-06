Filhos de Carla Perez e Xanddy: como estão Camilly Victória e Victor Alexandre

Em Salvador para comemorar o aniversário do pai, Xanddy, Camilly Victória e Victor Alexandre, filhos do cantor baiano com Carla Perez chamaram atenção do público e dos fãs do casal nesta segunda-feira (12). Os dois marcaram presença no evento "A Melhor Segunda para Comemorar", que contou ainda com a gravação do novo EP e audiovisual "Xanddy Harmonia - Nascendo de Novo".



Os jovens, que moram em Orlando, na Flórida (EUA), vieram para a capital baiana especialmente para o evento. Apesar de terem ficado em uma área perto do palco reservada para convidados, na Arena Daniela Mercury, eles posaram junto com fãs da eterna loira do "É o Tchan" e de Xanddy, que estão casados há mais de duas décadas, e também foram clicados pelo Alô Alô Bahia.





Ambos chamaram atenção pelo tamanho não apenas no evento, na Boca do Rio, como em cliques na web. "Gente, ele é lindo demais. Tem uma mistura do pai e da mãe perfeita!", escreveu uma internauta em publicação no Instagram. "DNA bom", completou outra. "Meu Jesus, como cresceram", comentou outra seguidora. "Vi na barriga. Meu Deus!", disse mais um. "Como assim?! Nasceram ontem", espantou-se mais uma fã dos pais dos jovens.



Mas como estão os herdeiros de Carla e Xanddy? O Alô Alô Bahia te conta abaixo um pouco da história dos filhos dos artistas baianos. Spoiler: ela seguiu os passos do pai; e ele segue a vida como "anônimo" na Flórida.

​Camilly Victória, a filha primogênita

Camilly Victória Perez Soares da Silva tem 21 anos e é a filha mais velha de Carla Perez e Xanddy. A jovem nasceu em 2002, um ano após os pais selaram a união no altar. Carla e Xanddy se conheceram em um show do cantor; deram o primeiro beijo em outubro de 1999; e desde então nunca mais se separaram.



Com a veia artística desde pequena, Camilly seguiu os passos dos pais e ingressou na carreira musical. Ela, que se formou em produção musical em 2021, se lançou como cantora nos EUA, onde mora. Em dezembro de 2020, a jovem lançou o single "On the Flow", parceria com o rapper Red Rum, na época seu namorado. Naquela época, Camilly contou aos seguidores que estava trabalhando como recepcionista de um salão de beleza.







Em fevereiro deste ano, Camilly divulgou o videoclipe de "Touch On You", que conta com 22 mil views. No total, o canal da artista no YouTube tem mais de 1 milhão de visualizações.







Camilly tem mais de 926 mil seguidores no Instagram. Por lá, ela sempre recebe mensagens de apoio dos pais. "TE AMOOOOOOO em cada detalhe, e as suas tattoos AMOOOOOOO tbm!! Personalidade forte, seja sempre essa mulher linda e forte. Ah, não esquece, o BEM sempre vence o MAL", comentou Carla Perez em uma postagem.



Xanddy costuma ser mais discreto, e geralmente comenta com emojis ou "te amo". Mas não esconde o orgulho, e a apoiou em seu último lançamento: "Pra cimaaaa coisa linda que é a cara do pai. Te amo".

Victor Alexandre, o filho caçula

Caçula de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre tem 19 anos e nasceu em dezembro de 2003. O jovem mora com a família nos Estados Unidos e se formou na escola em agosto de 2022. Na época, ele dividia seu tempo com os estudos e o trabalho em uma empresa de serviço de remessas.



Apesar de não ter escolhido a vida artística - como o pai, a mãe e a irmã - ele é bastante presente nas redes sociais e tem mais de 300 mil seguidores apenas no Instagram. Nos últimos tempos, ele e Xanddy viralizaram ao mostrar um "momento musculação" juntos.







Victor namora hoje com Jarline Batista, que estudou junto com ele e também se formou na escola no segundo semestre do ano passado.