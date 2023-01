Filhos de herdeira rejeitada perdoam Pelé: 'Falei do coração'

A relação de Sandra Regina com o pai, Pelé, foi um dos capítulos mais polêmicos da história do Rei. A vereadora, que morreu em 2006, só foi reconhecida como herdeira após uma batalha judicial - e, ainda assim, foi rejeitada pelo ex-jogador. Apesar da história conturbada, os filhos de Sandra disseram ter perdoado o avô em seu leito de morte.

Octávio Felinto e Gabriel Arantes estiveram no velório de Pelé nesta segunda-feira (2), na Vila Belmiro. Na chegada à cerimônia, os dois falaram sobre o encontro com o avô no hospital Albert Einsten, em São Paulo, um dia antes do Rei falecer. O ídolo do Santos e da Seleção Brasileira ficou internado no local durante um mês e morreu na quinta-feira (29), aos 82 anos.

"A aproximação com a família era o que eu já falei. Uns plantam, outros colhem. Era o que minha mãe mais queria, e a gente está colhendo isso tudo agora. Eu acredito que o amor venceu, é isso que é o mais importante. Fica o legado que o perdão, o amor, cura todas as coisas. É isso que a gente pode levar o resto da vida", disse Octávio, em entrevista a jornalistas.

Segundo Gabriel, o encontro no hospital foi um pedido do próprio Pelé. Foi a segunda vez que os dois encontraram o avô pessoalmente.

"Nós estávamos nos Estados Unidos e voltamos. Minha tia me ligou, a pedido do meu avô. Foi muito emocionante. Foi a segunda vez que vi meu avô pessoalmente", afirmou.

"Eu falei o quanto o admirava, a grandeza dele. Falei algumas coisas que estavam no meu coração, que são entre nós dois, e isso, para mim e meu irmão, foi ótimo", completou Gabriel.

Os dois, aliás, tentaram seguir a carreira do avô. Octávio chegou a ser anunciado pelo Guarani-MG, time de Divinópolis, para a temporada 2015 do Campeonato Mineiro. Ele tinha 16 anos na época e, apesar de não ser um dos nomes para compor o time titular, chamou a atenção dos torcedores. Até foi relacionado para alguns jogos, mas não entrou em campo.

"Eu e meu irmão tentamos jogar, mas não puxamos nem 10% do futebol do meu avô", falou Gabriel.

No dia da visita, os dois publicaram, em conjunto, uma foto no Instagram segurando a mão do avô. “Errar e acertar fazem parte da nossa vida, nem tudo é mil maravilhas, toda família tem brigas e rusgas, a nossa não é diferente, mas a momentos que a união e o amor são mais importantes do que qualquer coisa”, escreveram.

Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto nasceu em Guarujá (SP), em 24 de agosto de 1964, fruto de uma relação de Pelé com a empregada doméstica Anísia Machado. O Rei não reconheceu a filha e viveu episódios controversos fora dos gramados.

Sandra entrou na Justiça em 1991 e, em 1996, ganhou o direito de incorporar o sobrenome Arantes do Nascimento. A paternidade foi confirmada por um exame de DNA. Pelé chegou a dizer que não queria se aproximar da filha e criticou a demora dela para exigir o reconhecimento de paternidade. A história da briga na Justiça está descrita no livro "A Filha que o Rei Não Quis", do pastor Walter Brunelli.

''Para mim, biologicamente, ela pode até ser minha filha, mas, na parte sentimental, não posso me preocupar com essa pessoa, porque não a conheço'', disse na época, segundo o G1.

Sandra morreu em 2006, aos 42 anos, um ano após descobrir um câncer de mama. O ex-jogador não esteve presente no velório. Uma coroa de flores foi enviada pelas "Empresas Pelé". Oito anos depois, em 2014, Anísia Machado morreu, também vitimada por um câncer.